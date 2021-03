Stiri pe aceeasi tema

- O tanara pe nume Shannon Palmer a reușit sa slabeasca 38 de kilograme dupa ce a renunțat la un ingredient pe care il consuma zilnic. Transformarea prin care a trecut aceasta a uluit mii de persoane din intreaga lume.

- Mario Fresh a avut o apariție de-a dreptul spectaculoasa pe rețelele de socializare in urma cu cateva minute. Iubitul Alexiei Eram le-a dezvaluit fanilor din mediul online un secret dorit de toata lumea. Celebrul cantareț le-a aratat internauților cum a reușit sa slabeasca șase kilograme intr-un timp…

- In urma cu ceva timp, Deea Maxer a fost numita „mama grasa” , iar criticile aduse de cei care o urmaresc a starnit un val de reacții din partea interpretei. Soția lui Dinu Maxer s-a transformat total in ultimele luni și dezvaluite cum a reușit sa scape de cateva kilograme. „In vara am fost criticata…

- O femeie in varsta de 29 de ani a reușit sa slabeasca 47 de kilograme dupa ce a renunțat la un aliment și transformarea sa este una de-a dreptul uluitoare. Azi, Victoria Bowen arata intr-o forma de zile mari.

- Dupa ce a anunțat desparțirea de Cristina Ciobanașu pe contul sau de Instagram, Vlad Gherman a inceput sa faca un jurnal pe contul sau de Youtube in care vorbește despre intreaga experiența și cat de mult il afecteaza separarea. Consecințele desparțirii se vad atat la nivel emoțional cat și la nivel…

- Lidia Buble a reușit sa slabeasca aproape 15 kilograme in ultimii ani, a renunțat la carne și este foarte atenta la alimentația zilnica. Artista a impartașit micul ei secret, pentru cei care au fost curioși sa afle cum arata atat de bine. „Vreau sa ne ințelegem o singura chestie, pentru ca am primit…

- A slabit peste 40 de kilograme in ultimile ani, iar imaginile pe care le pune acum pe Instagram pare ca vin de la o alta persoana. De altfel, multe dintre comentariile pe care le primește acum Kelly Osbourne fac referire la noul ei look, mai mult decat la subiectul postarilor. Schimbarea a venit insa…

- George Clooney a ajuns la spital dupa ce a slabit 12 de kilograme! Ce s-a intamplat? George Clooney a dezvaluit faptul ca cel mai recent rol l-a bagat in spital. Actorul a avut nevoie de mai multe zile de ingrijire medicala dupa ce a slabit 12 kilograme. Clooney a fost nevoit sa slabeasca pentru a interpreta…