- Cinci echipe au luptat in ediția din 26 octombrie de la „Asia Express” pentru cea de a doua imunitate din Georgia. Pe prima a caștigat-o echipa formata din Adriana Trandafir și Maria Speranța, iar pe a doua Patrizia Paglieri și fiul Francesco. Cei care au pornit in cursa pentru a doua imunitate au fost…

- Ziua de bilanț a etapei cu numarul patru Asia Express a trimis aseara, pe Antena 1, trei echipe in cursa pentru ultima șansa din Cappadocia. Ca de obicei, clasamentul a jucat un rol vital, caci Connect-R și Shift si Eliza și Cosmin Natanticu, ultimele doua echipe ajunse la Irina Fodor au intrat automat…

- Tensiune și adrenalina la „Asia Express” sezonul 4. Concurenții se transforma total in timpul probelor și fac orice pentru a ajunge cat mai departe in concurs. Zarug și Adriana Trandafir și-au declarat razboi in timpul unei probe pentru amuleta. Totul a pornit in timpul unei probe. „Unul dintre voi…

- Clipe de panica pentru Adriana Trandafir, dupa ce a aflat ca fiica ei a avut nevoie de perfuzii, dupa ce I s-a facut rau, la Asia Express. Maria Speranța a avut nevoie de ingrijiri medicale, in ediția 12, din 5 octombrie. Inainte de-a porni insa intr-o noua cursa pentru imunitate, Irina Fodor a anunțat…

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta. Luni seara, imunitatea etapei a fost adjudecata de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipa ajunsa prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt pana in acest moment singura…

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.

- Irina Fodor, prezentatoarea noului sezon Asia Express, a vorbit despre peripețiile de care a avut parte pe Drumul Imparaților, despre eforturile echipei și ale concurenților, dar și despre locurile care au impresionat-o.