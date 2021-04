Maria Marinescu și soțul ei, Alin Petrache, și-au luat ce cinci copii și au plecat in vacanța. Zilele acestea, cei doi profita din plin de zilele frumoase din Egipt, iar designerul vestimentar le-a aratat fanilor o imagine rara cu ea la plaja. Maria Marinescu are 42 de ani și o silueta de invidiat, iar dovada sta in cele mai recente apariții ale acesteia. O imagine cu ea in costum de baie din doua piese, a facut senzație in mediul virtual, iar admiratorii au felicitat-o imediat pentru felul in care arata. Designerul vestimentar Maria Marinescu și presedinteleFederatiei Romane de Rugby, Alin Petrache,…