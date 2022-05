Stiri pe aceeasi tema

- Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu au o casnicie care dureaza de 36 de ani și au dezvaluit secretul acesteia. Se iubesc exact ca in prima zi, deși de-a lungul timpului nu a existat doar lapte și miere in relația lor. Le este sa stea departe unul de celalalt, iar cantareața de muzica populara a dezvaluit…

- Alexandra Croitoru are 15 ani și este eleva in București. Adolescenta a impresionat juriul de la „Romanii au talent” cu vocea ei, in ediția de vineri seara, 15 aprilie. Dragoș Bucur a fost cel care a apasat Golden Buzz și a trimis-o direct in semifinale. Bunicul ei vitreg canta la chitara, iar Alexandra…

- Maria Dragomiroiu a facut marturisiri dureroase, printre lacrimi, despre viața grea pe care a dus-o alaturi de fostul soț. Interpreta de muzica populara a fost victima violenței domestice. Maria Dragomiroiu s-a indragostit nebunește la 20 de ani și s-a casatorit cu Ion, barbatul pe care il cunoscuse…

- Raducu Florin Mihu, tatal cunoscutului impresar Bebe Mihu, a incetat din viața luni, 14 martie.Tragicul anunț a fost facut public de catre Maria Dragomiroiu. Indragita cantareața de muzica populara a dezvaluit ca socrul sau și-a simțit sfarșitul.”A plecat dintre noi Raducu nostru, socrul meu. Dumnezeu…

- O adolescenta din satul Maramonovca, raionul Drochia, a plecat de acasa și pana la moment nu a revenit. Mama fetei a comunicat ca, luni, in jurul orei 07:00, copila in varsta de 13 ani a fugit de la domiciliu intr-o direcție necunoscuta.

- Irina Columbeanu a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare, iar fanii au ramas impresionați atunci cand au observat cat de mult a crescut fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Iata cum arata tanara adolescenta!

- Irina Columbeanu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe Instagram, acolo unde are peste 150.000 de urmaritori. S-a transformat intr-o adevarata domnișoara la 14 ani. Dupa ce Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat, fetița a ramas in Romania, in grija tatalui. Cand a mai crescut,…

- Tatiana a fost condusa pe ultimul drum in acest weekend, asta dupa ce și-a dat ultima suflare in urma unui teribil accident petrecut in Satu Mare. Adolescenta de 15 ani a fost ingropata intr-un sicriu alb, iar la slujba au luat parte zeci de persoane, rude și prieteni.