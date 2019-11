Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin ține cu dinții de cariera și face tot posibilul sa onoreze fiecare eveniment la care este invitata sa cante. Fosta soție a lui Marcel Toader și-a concentrat atenția pe cariera in ultima vreme și este hotarata sa faca furori pe scena.

- In 2007, Maria Constantin s-a casatorit un cantaret de muzica populara, crezand ca el este barbatul vietii ei. Au facut un copil si apoi, situatia s-a schimbat brusc. Dupa ce au divortat si artista si-a gasit linistea in bratele regretatului Marcel Toader, Maria Constantin a povestit doua episoade de-a…

- Tomas Berdych (103 ATP, 33 de ani) a vizitat Romania și s-a declarat incantat de excursia pe Transfagarașan. Fost numar 4 WTA in luna mai a anului 2015, sportivul ceh a vizitat celebrul drum din Romania la recomandarea jurnalistului britanic Jeremy Clarkson și a ținut sa ii transmita pe rețelele sociale…

- Satul Nuntasi, comuna Istria, judetul Constanta, este situat la 11 km de Cetatea Histria, pe drumul judetean ce leaga localitatile Navodari si Mihai Viteazu, in partea de sud est a tarii si de nord est a judetului Constanta, la limita estica a podisului Casimcea. Traditia locala dateaza infiintarea…

- Cati dintre noi ar sti cum sa actioneze daca partenerul de viata s ar ineca acasa cu mancare sau daca o ruda are o convulsie la un eveniment privat Cu totii am auzit de mitul musca degetul persoanei care sufera de epilepsie, cand, de fapt nu il salvezi, ci doar ii provoci o alta durere. Un curs de prim…

- Fiul lui Marcel Toader a avut prima apariție la tv, dupa moartea afaceristului. Maximilian a dezvaluit faptul ca Maria Constantin, fosta soție a tatalui sau, l-a sunat imediat ce a aflat cumplita veste. „Da, a trimis o coroana. Maria m-a sunat sa ma intrebe daca am nevoie de ajutor, am refuzat-o respectuos.…

- Maximilian Toader a povestit care dintre fostele sotii ale tatalui sau l-a sunat imediat dupa ce acesta a murit. Maria Constantin l-a contactat imediat pentru a-i transmite ca se poate baza pe ea in cazul in care are nevoie de ceva.