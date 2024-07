Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta zile si nopti tot mai fierbinti pe Insula Iubirii. Testul devine din ce in ce mai greu de suportat, iar emotiile scapa tot mai des de sub control. Un lucru e cert si tot mai multi incep sa il simta pe propria lor piele: efectul de domino al trad

- Cristina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a le-a transmis un mesaj celor care i-au scris mesaje de incurajare dupa ce imaginile cu soțul ei și Diandra au fost difuzate. Soția lui Andrei a avut și un „avertisment” pentru telespectatori.

- In episodul 5 al noului sezon Insula Iubirii, Cristina a vazut primele imagini cu Andrei. Concurenta a izbucnit in lacrimi cand a realizat ca soțul sau petrece mult timp cu Diandra și cei doi au o conexiune puternica.

- Marcel Andrei, ispita masculina de la Insula Iubirii sezonul 8, era de nerecunoscut in urma cu 6 ani. Barbatul nu avea corpul plin de tatuaje pe atunci. De asemenea, aceasta preferea sa nu poarte barba.

- Cinci cupluri curajoase si indragostite au intrat in aventura vietii lor in cel mai nou sezon Insula Iubirii, care a debutat la Antena 1 pe 15 iulie 2024. Barbații din cupluri, despartiti de partenerele lor fara a-si lua macar ramas-bun, au avut parte de o noua experienta in premiera de-a lungul celor…

- Geanina Obreja a trecut printr-o transformare fabuloasa dupa participarea la Insula Iubirii! Fosta concurenta din sezonul 5 a ajuns de nerecunoscut! S-a casatorit cu Costas Elisav, a devenir mama, iar tot ceea ce știai despre ea s-a schimbat!

- Adela Popescu, in varsta de 37 de ani și Radu Valcan, in varsta de 47 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna trei copii și o casnicie reușita. In cadrul unui interviu acordat recent, prezentatoarea TV a dezvaluit de ce nu vrea sa lucreze impreuna cu soțul ei.Prezentatorul…