- Pe Ștefania o știe deja toata Romania, caci ea și Speak au format una dintre cele mai indragite echipe din sezonul 3 Asia Express, insa mama "Șoarecului" te va impresiona cu adevarat. Cea care a crescut-o pe Ștefania și care va deveni soacra lui Speak se numește Lili, iar fiica sa i-a moștenit in mod…

- Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat sezonul 3 al emisiunii Asia Express! Cea care și-a dorit victoria extrem de mult a fost Ștefania, iubita lui Speak, care imediat dupa finala a facut o dezvaluire de-a dreptul uluitoare!

- Ștefania și mama ei seamana extrem de bine, dar puțini sunt cei care o cunosc pe mama Libelulei. Lili Codreanu este blonda și extrem de frumoasa, lucru pe care l-a moștenit și Ștefania. Se pare ca Speak va avea parte de o soacra pe cinste. Citeste si: Iubita lui Speak s-a aruncat de pe un…

- ASIA EXPRESS 15 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE Antena 1. Concurentii sunt nevoiti sa se transforme azi in adevarati detectivi pentru a deslusi toate indiciile plasate de Gina pe Drumul Comorilor. ASIA EXPRESS 15 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE Antena 1. Aventura din Taichung, oras in…

- Florin și Dan Ristei au parasit, miercuri seara, emisiunea Asia Express: Drumul Comorilor. Cei doi s-au confruntat pentru ultimele bilete spre Taiwan cu FAlex Abagiu și Radu Vladuț Dupa ce Speak și Stefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Adda și Catalin și Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au ajuns…

- Blondele s-au calificat deja pentru Taiwan, cea de-a doua destinație Asia Express, in timp ce frații Ristei lupta pentru a nu fi eliminați. "Am vrut sa-i donez banii lui Ristei. Vreau sa vada cum este sa ai o femeie care aduce bani acasa!”, a spus Carmen Grebenișan. Blonda a continuat, starnind…

- Autostopul pare sa fie marea problema a tuturor echipelor, dar mai ales pentru cupluri. Dupa ce Adda și Catalin s-au ciondanit ca nimeni nu oprea sa-i duca la destinație, acum a venit randul lui Speak și Ștefaniei.

- Speak și Ștefania au trait un moment tensionat in „Asia Express”, sezonul 3, in timp ce se aflau in mașina unui filipinez, pe „Drumul Comorilor”. I-au creat barbatului probleme in familie.