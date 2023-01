Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15…

- Eileen ar fi extrem de nemulțumita de ceea ce fac Andrew și Tristan, cei 2 fii pe care i-a crescut singura și in saracie.Deși ar trai intr-un conac impresionant, in apropiere de Luton, mama fraților s-ar fi exprimat foarte dur la adresa derapajelor misogine și a propagandei infracționale pe care o fac…

- Eileen ar fi extrem de nemulțumita de ceea ce fac Andrew și Tristan, cei 2 fii pe care i-a crescut singura și in saracie.Deși ar trai intr-un conac impresionant, in apropiere de Luton, mama fraților s-ar fi exprimat foarte dur la adresa derapajelor misogine și a propagandei infracționale pe care o fac…

- Mama celebrilor frați Andrew și Tristan Tate, Eileen, e extrem de nemulțumita de ceea ce li se intampla fiilor sai in Romania. Conform jurnaliștilor de la The Sun, deși evita sa faca declarații de presa, Eileen, care i-a crescut singura și in saracie pe cei doi fii ai sai, dupa ce a divorțat de tatal…

- Frații Tate au primit astazi sentința din partea judecatorilor din cadrul Curții de Apel București, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, aceștia vor ramane in arest, dupa ce judecatorii le-au respins toate contestațiile formulate de avocați. Andrew și Tristan Tate au ajuns astazi dimineața in fata judecatorilor…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti care au admis propunerea procurorilor si au emis mandate de arestare preventiva pe nunele fratilor Andrew si Tristan Tate justifica decizia aratand ca tin cont de gravitatea acuzatiilor aduse si ca „o reactie blanda fata de acest gen de inculpati ar crea un…

- O gorila confecționata din dolari - asta au gasit anchetatorii cand au descins in casa fraților Andrew și Tristan Tate! Reacția anchetatorilor a fost epica: „Nu pot sa cred!”, se aude pe inregistrarea video, facuta publica de anchetatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…