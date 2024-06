Stiri pe aceeasi tema

- In mare secret, la finalul saptamanii celebrul realizator Razvan Simion și partenera sa Daliana Raducan, s-a casatorit, devenind nunta surpriza a acestei luni. Doar alaturi de familie, nunta a fost intr-un cadru intim, dar cu toate astea s-a aflat cat a fost darul la nunta lui Razvan Simion cu Daliana…

- Sarbatoare mare in familia Neatza. Razvan Simion și Daliana Raducan, femeia alaturi de care prezentatorul traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp, s-au casatorit astazi, 8 iunie 2024. Evident, de la marele eveniment nu puteau lipsi Dani Oțil și soția lui. Ce ținuta spectaculoasa…

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- Razvan Simion a dezvaluit in cadrul unui podcast cu Teo Trandafir ca a invațat greu sa spuna „nu”. Prezentatorul de la Antena 1 a trecut prin schimbari importante dupa divorțul de Diana și desparțirea de Lidia Buble.Razvan Simion, cunoscutul prezentator de la „Neatza cu Razvan și Dani”, a fost invitat…

- Fiica lui Liviu Varciu nu a stat departe de lumina reflectoarelor, insa mama ei, da. De curand, Carmina a facut publice cateva imagini emoționante in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Ce mesaj emoționant a scris tanara pentru una dintre cele mai importante ființe din viața ei.

- Diana și Razvan Simion au divorțat in anul 2015, dupa o casnicie de aproape 15 ani. Fosta soție a prezentatorului de la Antena 1 locuiește in Timișoara, unde s-a recasatorit și a inceput o viața noua.In urma cu 9 ani, Razvan Simion divorța de Diana, femeia cu care are doi copii. Ulterior, prezentatorul…

- Vara aceasta mai jucam la o nunta! Daliana Raducan a dezvaluit ca a stabilit data nunții cu prezentatorul Antenei 1, Razvan Simion. Cei doi logodnici au trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, noteaza click.ro. Daliana Raducan (33 de ani) și Razvan Simion (43 de ani) formeaza un cuplu de aproape…

- Razvan Simion știe ca gesturile mici fac diferența. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca prezentantorul de la Neatza este extrem de atent cu iubita lui, Daliana Raducan.