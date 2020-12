Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam este copleșit de emoții pentru marea finala X Factor 2020, unde va canta alaturi in aceasta seara alaturi de nepotul lui, pentru prima data pe aceeași scena. Artistul a oferit un interviu de excepție alaturi de Loredana Groza și Adrian Petrache.

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, transmite un mesaj de sustinere si de solidaritate omologilor sai din Turcia, Hulusi Akar, si din Grecia, Nikolaos Panagiotopoulos, dupa cutremurul de vineri din nordul Marii Egee, potrivit Agerpres.Intr-un mesaj postat pe Facebook, ministrul precizeaza ca…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, un mesaj de colaborare si de sustinere a proiectelor din Ilfov, cu ocazia participarii la ceremonia de constituire a Consiliului Judetean. "Vreau sa transmit un mesaj foarte clar de colaborare, de dialog, de parteneriat si de sustinere a proiectelor…

- Familia lui Florin Salam trece printr-o mare tragedie. Fratele artistului s-a stins din viața, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus! Nepoata manelistului a transmis un mesaj dureror pe pagina sa de socializare, dupa moartea tatalui!

- Senatorul Daniel Breaz, fost ministru PSD al Culturii, a postat pe Facebook un mesaj de susținere pentru candidatul PNL la Primaria Alba Iulia, Paul Voicu: „Este soluția cea mai potrivita, este un lider transformațional”.„Alegerile locale sunt, mai presus de orice, despre oameni și soluții…

- Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei și membru al Parlamentului European cunoscut pentru discursurile sale, a transmis un mesaj de susținere pentru candidatura lui Dominic Fritz la Primaria Timișoara. „Povestea lui Dominic Fritz este, de fapt, povestea integrarii europene. Cred cu fermitate…