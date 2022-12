Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Kylian Mbappe (foto), cu 5 goluri, se menține in fruntea clasamentului golgheterilor la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Acesta este urmat de conaționalul sau, Olivier Giroud și de argentinianul Lionell Messi, ambii cu cate 4 reușite. Cei trei iși pot mari zestrea de goluri marcate, Franța…

- LIVE VIDEO: Balul Bobocilor la Colegiul Militar din Alba Iulia. Zeii Olimpului se lupta pentru titlul de Miss și Mister Boboc Zeii Olimpului coboara pentru cateva ore in sala de festivitați a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, vineri seara. In aceste momente in sala de festivitați…

- Josip Ilicic (34 de ani), fotbalistul sloven care in 2020 impresiona in Champions League și Serie A cu Atalanta, a revenit duminica seara pe teren, in tricoul lui Maribor. A fost doar al treilea meci jucat de Ilicic in acest an, dupa o lupta indelungata cu depresia. 2019/2020 a fost cel mai bun sezon…

- Robert Lewandowski s-a dus la vestiarul lui Bayern Munchen dupa ce nemții au caștigat cu Barcelona, scor 3-0, in grupele Champions League. La al doilea meci impotriva lui Bayern de la plecarea din Bavaria, Robert Lewandowski nu a ieșit in evidența. El reușise totuși sa obțina un penalty, anulat ulterior…

- Polonezul Robert Lewandowski si egipteanul Mohamed Salah l-au egalat pe norvegianul Erling Haaland in fruntea golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, dupa etapa a patra a grupelor, in care au marcat doua, respectiv trei goluri, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FC Barcelona a obținut doar o remiza cu Inter Milano, scor 3-3, iar echipa catalana iși poate lua adio de la optimile Champions League. Tot miercuri, Liverpool a zdrobit-o pe Glasgow Rangers, scor 7-1, intr-un meci in care Mohamed Salah a inscris trei goluri in doar cinci minute.

- Echipa de vedete a lui PSG a fost ținuta in șah de Benfica Lisabona: campioana Franței a obținut un singur punct din deplasarea din Portugalia, scor 1-1, iar cele doua echipe se afla la egalitate in fruntea ierarhiei Grupei H din Champions League. Tot miercuri, Erling Haaland a reușit o „dubla” pentru…

- Erling Haaland a fost decisiv pentru Manchester City in meciul cu Borussia Dortmund: atacantul norvegian a inscris impotriva fostei sale echipe, iar trupa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1, miercuri, in Grupa G din Champions League. Surpriza serii a fost furnizata de Benfica, dupa ce echipa din Lisabona…