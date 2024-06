Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj și-a facut lista de transferuri pentru sezonul viitor. Ardelenii au ratat Europa in acest sezon dupa ce au pierdut la loviturile de departajare barajul de Conference League cu Universitatea Craiova, dar Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani), antrenorul echipei, a pus ochii pe 3 fotbaliști care au evoluat…

- Nationala Romaniei intalneste Bulgaria si Liechtenstein, in 4 (ora 21:30), respectiv 7 iunie (ora 21:00), ambele pe Stadionul „Steaua“ din Capitala, in ultimele partide test inaintea participarii la EURO 2024. La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), Romania va face…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Azerbaidjanului cu scorul de 3-0 (25-19, 25-15, 25-10), vineri, la Blaj, in Golden League. Fetele noastre au avut nevoie de doar 69 de minute pentru a obtine victoria in meciul cu Azerbaidjan. Pentru tricolore este al doilea succes in competitie,…

- U Cluj nu pierde vremea și pistoneaza in mercato estival pentru ca in viitorul sezon trupa lui Ioan Ovidiu Sabau sa nu mai rateze top 6. Pe lista sunt, printre alții, Dennis Politic (Dinamo), Mihai Butean (Hermannstadt, ex-CFR Cluj), Mihai Corbu (Akademia Puskas) și Mamadou Thiam (Al Jabalain). U Cluj…

- In perioada 5-10 mai, in Leipzig (Germania) are loc Campionatul European de Fotbal al Primarilor, la care vor participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirol și Ucraina. Romania se afla in grupa…

- Pasionat de Dacii, un om de afaceri din Satu Mare si-a cumparat 10 autoturisme vechi si a deschis un mic muzeu in curtea societatii sale. In anul 2014, el a deschis „Muzeul Daciei Romanesti” in curtea firmei sale, in care a adapostit toate Daciile si permite curiosilor sa le vada. Curiosii pot intra…

- Ministerul polonez al Apararii a anunțat miercuri ca l-a rechemat din post si l-a demis din functie pe generalul-locotenent Jaroslaw Gromadzinski, comandantul Eurocorps, in urma unei anchete a contraspionajului militar, relateaza AFP, potrivit news.ro.Serviciile de informatii au „deschis o ancheta de…

- Peste o suta de expozanti din opt țari: Republica Moldova, Austria, Italia, Letonia, Polonia, Romania, Ucraina și Ungaria participa la expozitia internationala MOLDAGROTECH (spring) 2024, lansata miercuri, 13 martie, la Centrul Internațional de Expoziții MOLDEXPO. Nelipsit de la expoziția internaționala…