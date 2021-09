Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea destinație a concurenților Asia Express a fost Istanbul. Irina Fodor le-a spus concurenților ca acolo va avea loc cursa pentru ultima șansa. Cu toții trebuiau sa ajunga pana la 17.45 pana la feribot.

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.

- Concurenții au avut de trecut prin cele mai surprizatoare situații pentru a ajunge in locul in care ii așteptau Irina Fodor. Cele noua perechi au trecut prin experiențe de neuitat și au inceput sa apara rand pe rand la Canakkale.

- Concurenții s-au bucurat in prima ediție a sezonului 4 din Asia Express de primul autostop, prima misiune, dar și de o "lupta" in ulei. Dupa ce au trecut toate probele, cele noua echipe au intrat in posesia rucsacelor și au plecat pentru a continua cursa.

- Mihai Dan Zarug face echipa cu Lorelei Bratu la ”Asia Express: Drumul Imparaților” sezon 4. Concurentul este cunoscut in mediul online și nu este strain nici de apariții TV. Papu, așa cum il alinta apropiații, a participat la show-ul ”Chefi de la cuțite”. Iata cine este Zarug, ce studii și meserie are.

- Razvan și Irina Fodor au o relație foarte buna de prietenie cu Radu Valcan și soția lui, iar recent prezentatoarea noului sezon Asia Express a fost filmata in timp ce il ține in brațe pe cel de-al treilea baiețel al cuplului.

- Lidia Buble s-a intors in țara cu forțe proaspete, dupa participarea competiției, Asia Express. Așadar, frumoasa blondina s-a ales cu un nou iubit. Aceasta ar fi postat pe pagina sa personala de socializare, mai multe indicii, ca ar fi intr-o noua relație. Artista se pare ca iși petrece vacanța in Ibiza…

- Filmarile de la Asia Express - Drumul Imparaților s-au incheiat. Dupa o lunga perioada in care a fost la filmari și a lipsit din mediul online, Alexandra Ungureanu a revenit cu forțe proaspete și a facut un anunț pe rețelele de socializare. Așadar, vedeta le-a marturisit fanilor ca aventura pe meleaguri…