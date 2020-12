Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in beciul in care au fost ținuți doi dintre capii rascoalei din 1784, Horea și Cloșca, in drumul spre supliciul de la Alba Iulia a fost descoperita cu prilejul lucrarilor de reabilitare a cladirii spitalului din orașul Zlatna. „Am descoperit intrarea in fostul beci de sub spital. Intr-o vreme...…

- Un medic din Alba, in fruntea celei mai valoroase echipe de cercetarori in domeniul terapiei celulare din lume Un medic din Alba Iulia a ajuns șeful celei mai valoroase echipe de cercetarori in domeniul terapiei celulare, din lume. Remus Vezan a absolvit Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”,…

- De-a rasul-plansul! ,,Notele” pe care mai mulți elevi ai Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia le-au lasat profesorilor lor Elevii Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia nu duc nici de aceasta data lipsa de creativitate. Pe un website de ,,note și recenzii” pe care…

- Pana la data de 27 noiembrie , in județ au fost confirmate pozitiv 9741 de persoane, 7001 sunt vindecate și s-au consemnat 250 de decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 745 de teste (410 la DSP si 335 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 123615. In ultimele…

- Ziarul Unirea VIDEO| Opinie surprinzatoare: Obeliscul HCC din cetatea Alba Carolina, in pericol: Este inclinat cu 2 grade, fiind susceptibil la degradare Obeliscul ,,Horea, Cloșca și Crișan”, situat in fața porții a treia a cetații Alba Carolina din Alba Iulia, este in pericol, potrivit opiniei unui…

- Ziarul Unirea A incetat din viața profesorul de limba engleza Pavel Dat: ”Drum lin spre Ceruri și spre familia dumneavoastra! Cu prețuire, respect și cu foarte mare regret” A incetat din viața Pavel Dat, profesor de Limba Engleza, in varsta de 87 de ani. Acesta a predat la Colegiul Național ”Horea,…