- Anda Adam traiește emoții uriașe! Maine are loc nunta artistei, iar invitații au inceput deja sa ajunga in București. De cealalta parte, organizatorii fac ultimele pregatiri și se asigura co totul va decurge perfect. Invitații vor fi intampinați de un decor fabulos, iar Anda Adam va straluci in adevaratul…

- Mai sunt doar 4 zile pana la nunta Andei Adam cu soțul ei, Joseph. Artista are mari emoții și deja a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile, noteaza click.ro. Sambata, 29 iunie, Anda Adam va da mare petrecere de nunta intr-un club din București. Doar pentru decor și flori artista a scos din buzunar…

- Anda Adam și Joseph, soțul ei, au fost nași de cununie la nunta unor prieteni. Evenimentul a avut loc chiar inainte cu o saptamana ca ei sa se cunune religios, pe 29 iunie, sambata urmatoare. Sambata, 22 iunie, Anda Adam și Joseph, care s-au casatorit civil in decembrie 2022, au fost nași de cununie…

- Au aparut noi imagini de la nunta lui Razvan Simion cu Daliana Raducan! Cei doi s-au casatorit in mare secret in urma cu cateva zile, dar au așteptat momentul potrivit pentru a impartași cu fanii imagini din cea mai frumoasa zi a vieții lor. Iata cum arata tortul pe care l-au avut la nunta.

- Astazi, pe data de 8 iunie 2024, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au devenit soț și soție. Cei doi indragostiți au spus cel mai important DA in fața ofițerului de stare civila, și ulterior și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Chiar in aceste momente are loc, intr-un cadru de vis, petrecerea.

- Zi cu doua nunți in showbizul romanesc. Dupa Razvan Simion și Daliana Raducan, un alt cuplu celebru și-a unit destinele. Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor, s-a casatorit cu aleasa inimii sale Ana Maria Pop. Iata cat de frumoasa a fost mireasa. Curcubeu pe cer pentru Dan Pavel și Ana Maria…

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.