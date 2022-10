Stiri pe aceeasi tema

- Neti Sandu este mai surprinzatoare ca horoscopul pe care il realizeaza. Celebra astroloaga de la PRO TV a publicat vineri, pe Instagram, o imagine cu ea in fusta mini, așa cum rar o vezi pe micul ecran. Neti arata și se simte senzațional, dovada ca varsta e doar un numar in buletin. Neti Sandu are 63…

- ANAF se lupta sa impoziteze influencerii. Estimeaza veniturile acestora pe baza castigurilor pe care le au VIP-urile care lucreaza cu mari companii de marketing si PR. Total gresit, cred expertii financiari caci legea nu este clara si lasa loc interpretarilor. In piata online din Romania sunt inregistrati…

- Dupa o relație care a durat aproape 15 ani, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au desparțit cu scandal, deoarece antrenorul a parasit-o pe impresara pentru o alta femeie, alaturi de care deja are și un copil.

- Malina Avasiloaie urmeaza sa devina mama pentru prima data peste cateva zile, iar frumoasa artista a fost cea care a facut dezvaluiri emoționate din copilarie. Vedeta a fost cea care a organizat o serie de intrebari pe rețelele de socializare, iar fanii au fost curioși sa afle detalii din copilaria…

- Este poate cea mai cunoscuta vloggerița de la noi din țara, insa a incercat pe cat posibil sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor, mai ales atunci cand vine vorba despre... relații și dragoste. De data aceasta, se pare ca Ioana Grama este pregatita sa dea carțile pe fața și a postat…

- Este vestea momentului in showbiz! Maria Sharapova a devenit mama, pentru prima data. Celebra jucatoare de tenis a nascut un baiețel perfect sanatos, iar marea veste a anunțat-o pe pagina sa personala de Instagram.