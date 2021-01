Atunci cand vine vorba despre cele mai frumoase actrițe de la noi din țara, cu siguranța Laura Cosoi e prima in lista! Vedeta intoarce toate privirile, iar de cand a devenit mamica stralucește intru totul! Acum e in Maldive in vacanța și iata cum arata ea in costum de baie și complet nemachiata!