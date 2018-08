Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu intelege care sunt nemultumirile protestatarilor din Piata Victoriei si ca nu exista justificare pentru manifestarile participantilor. Ministrul a mai spus ca acest miting este „aruncat in carca diasporei”. „E un miting ilegal si Jandarmeria…

- Dacian Ciolos ar putea fi cel care va "confisca" protestul diasporei de vineri, 10 august. Afirmatia a fost facuta de catre analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul unei interventii la Antena 3. "Eu cred ca domnul Ciolos va confisca acest miting, pentru ca domnia sa este candidatul cel…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata noaptea, la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este un proiect mamut, care se va aplica etapizat si ca toate pensiile vor creste anual. Legea va fi supusa dezbaterii publice timp de o luna, dupa ce liderul PSD isi va fi dat acordul.

- Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, a spus, sambata seara, la Romania TV, ca atacurile lui Klaus Iohannis la adresa PSD și a Guvernului au fost declanșate de faptul ca executivul condus de Viorica Dancila a decis sa taie din bugetul Administrației Prezidențiale.In plus, Vasilescu i-a…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt ce masuri au luat PNL si PDL atunci cand au avut guvernarea si vad realitatile de azi. "Au crescut pensiile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor. „Legea Pensiilor va intra din septembrie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la Romania TV, ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor."Legea Pensiilor va intra din…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca intotdeauna inflatia a fost stabilita de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), mai putin in acest an, cand fuge de aceasta responsabilitate, cazand in sarcina Guvernului. "Eu am spus-o cu foarte multe ocazii ca, in anul…