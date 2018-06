Jasmine, cea mai cunoscuta dansatoare din buric, a disparut din lumina reflectoarelor in urma cu cinci ani, dar noi am gasit-o. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a intalnit-o pe vestita Jasmine, zilele trecute, pe strada, in timp ce se indrepta catre un salon de infrumusețare. (Console si accesorii gaming) La 41 de ani, fosta “Prințesa […] The post Cum arata la 41 de ani fosta ”Prințesa a țiganilor”! Pe vremuri era senzuala, iar azi… appeared first on Cancan.ro .