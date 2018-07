Cum arata Kylie Jenner dupa ce si-a micsorat buzele Viata lui Kylie este comentata peste tot in lume, fiecare miscare ii este analizata, iar cand ea a recunoscut ca a renuntat la buzele mult prea voluptoase, toata lumea a reactionat. Jenner a postat saptamana trecuta o poza pe Instagram in care era ceva diferit la infatisarea ei. Un fan a observant acest lucru si a comentat ca ea arata ca Jenner de odinioara. Kylie i-a raspuns prompt si i-a spus ca a scapat de tot de fillerul pe care si l-a injectat timp de patru ani. Ea a fost vazuta la o intalnire cu iubitul ei si cu fetita lor, Stormi si a arata senzational. Era naturala, machiata discret si… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

