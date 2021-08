Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul BBC la Kabul relateaza cum s-a schimbat viața afganilor dupa preluarea puterii de catre talibani. Afganii se intorc la munca, iar pe strazi apar tot mai multe mașini, dar comportamentul oamenilor incepe sa se schimbe in Kabul la cateva zile dupa ce orașul a cazut in mana talibanilor,…

- Preluarea controlului Afganistanului de catre talibani le-a adus pe femeile din aceasta țara foarte aproape de un trecut pe care iși doreau cu ardoare sa-l lase in urma. Un trecut fara drepturi și libertați pentru ele. Și chiar daca reprezentanții talibanilor susțin acum ca, sub conducerea lor , fetele…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Judecatoarea afgana Tayeba Parsa de la Curtea de Apel din Kabul a declarat, intr-un intervu acordat revistei Forumul Judecatorilor, ca „singura modalitate de a fi in viata si in siguranta pentru femeile judecator din Afganistan este sa emigreze". „Talibanii cred ca regulile Islamului interzic femeilor…

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, la 150 km sud-vest de la Kabul, a zecea capitala de provincie care cade in mainile lor in decurs de o saptamana, scrie BBC . Luptele sangeroase din țara au provocat peste o mie de morți printre civili doar in ultima luna, in vreme ce numeroși localnici s-au vazut…

- Autoritatile din Grecia au interzis muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa apariția unui „focar ingrijorator” de coronavirus.