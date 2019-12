Cum arata Jennifer Lopez nemachiata la 50 de ani Cum arata Jennifer Lopez nemachiata la 50 de ani Daca atunci cand isi face aparitia la diferite evenimente, concerte sau emisiuni tv este intotdeauna ca scoasa din cutie, cu o tinuta, machiaj si coafura impecabile, iata ca Jennifer Lopez arata la fel de bine si nearanjata! Diva a demonstrat asta postand, pe retelele de socializare, o fotografie in care apare nemachiata. Vezi aceasta postare pe Instagram Home sweet home Sitting here with my coconuts and feeling so grateful. THANK YOU to the @lafilmcritics Association! I am humbled and honored. #Ramona #hustlersmovie #LAFCA O postare distribuita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Justin Timberlake, banuit de infidelitate Casnicia lui Justin Timberlake cu Jessica Biel este zguduita de un nou scandal dupa ce artistul a fost surprins in ipostaze tandre cu o alta actrita. Vezi aceasta postare pe Instagram Photos are going viral of #JustinTimberlake getting cozy with actress…

- Parodia cu Dana Budeanu care a devenit viral pe internet Roast-urile devin din ce in ce mai populare si fac deliciul publicului. Producatorii emisiunii Antitalent de la Antena 1 au pus in scena un moment ce a reusit sa devina viral pe internet. Este vorba despre o parodie in care o actrita ce o interpreteaza…

- Cine este iubitul plin de tatuaje al lui Demi Lovato Dupa o lunga perioada de probleme cu drogurile si vizite la dezintoxicare, Demi Lovato pare ca si-a regasit echilibrul in bratele unui tanar plin de tatuaje. Vezi aceasta postare pe Instagram My … O postare distribuita de Demi Lovato (@ddlovato)…

- Jennifer Lopez, tunsa de hairstylistul lui Kim Kardashian. Cum arata vedeta acum! Jennifer Lopez este genul de artist cameleon si ii place sa se joace atunci cand vine vorba despre tunsori, coafuri si nuante de par. Mai nou, JLo s-a lasat pe mana lui Chris Appleton, acelasi hairstylist responsabil si…

- Cele mai tari transformari de Halloween ale vedetelor in 2019 Vedetele de peste ocean s-au costumat de Halloween intr-un mod impresionant. Iata ce creative au fost si cum au surprins pe toata lumea prin aparitiile lor la evenimentele ce au avut loc toata saptamana aceasta. Vezi aceasta postare pe…

- Ricky Martin a devenit tata pentru a patra oara Ricky Martin este de patru ori tatic. Celebrul artist si sotul lui, Jwan Yosef, sunt extrem de fericiti de cand familia lor numara un nou membru, pe micutul Renn. Vezi aceasta postare pe Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebehanacido…

- Iata pozele oficiale de la nunta lui Justin Bieber cu Hailey Baldwin! Asteptarea a luat sfarsit, iar la mai bine de o saptamana dupa nunta lui Hailey si Justin Bieber, putem sa vedem in sfarsit fotografiile oficiale din cea mai fericita zi a celor doi! Atat fericita mireasa, cat si mirele, au postat…

- Rochia Versace purtata de Jennifer Lopez e acum de vanzare! Iata cat costa! Rochia Versace purtata de Jennifer Lopez la Milano Fashion Week pentru a marca aniversarea de 20 de ani de la momentul in care a facut furori in deja celebra rochie verde pe covorul rosu al Premiile Grammy 2000 va fi in curand…