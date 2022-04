Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Vlad Ciurea a explicat care este greșeala pe care o facem astfel incat ne simțit toata ziua obosiți: ne trezim tarziu. Potrivit medicului, trezirea trebuie sa fie dimineața, iar micul dejun luat in liniște. „Trezirea trebuie sa fie dimineața, nu la ora 10:00. Daca ne-am trezit la 9:00 sau…

- Rafael Nadal a explicat, dupa ce a revenit de la 2-5 in decisivul meciului cu Sebastian Korda de la Indian Wells, care este secretul din spatele puterii sale de a intoarce soarta unui joc ce pare pierdut, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A numi un produs un „leac miraculos” nu este un lucru pe care il spunem cu ușurința, dar este greu sa nu vrei sa nu pui aceasta Apa Termala de Izvor Avene in aceasta categorie prestigioasa. Beneficiile impresionante ale apei de izvor au fost descoperite inca din 1736, cand calul marchizului de Rocozel…

- Refugiații din Ucraina, aflați in Cluj-Napoca, pot fi consultați gratuit, a transmis Asociația Medicilor de Familie Cluj, care a facut publice datele de contact. ”Eu m-am gandit sa ofer copiilor refugiați consultații gratuite. Daca ii cunoașteți și ii știți in zona și sunt bolnavi, puteți sa ii direcționați…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA) a postat un mesaj pe contul de Instagram, dupa ce a ajuns in Romania. Sportiva din Odesa a venit cu sora mai mica, dar și-a lasat in urma parinții. „Dupa doua zile petrecute in ascunzatori, parinții mei au luat decizia ca, indiferent…

- Kanal D lanseaza matinal prezentat de Bursucu și Viviana In curand, la Kanal D. Bursucu, Viviana Sposub si George Tanase vor prezenta cel mai nou matinal. Este vorba despre „Dimineata cu noi”, un show tv ce promite ca va fi unul energic, efervescent și plin de umor. Emisiunea va debuta in curand și…

- Reprezentanții Uniunii Salvați Romania susțin sancționarea derapajelor din Parlamentul Romaniei dau se opun limitarii transmisiilor live ale lucrarilor din comisii sau ședințele de plen. „Acum se incearca o revenire la perioada de dinaintea lui 2016, cand Parlamentul era un clopot sub care nu se știa…

- Iarna, oricat de multa crema hidratanta am aplica pe maini, tot nu este suficienta. Mainile sunt in continuare uscate din cauza frigului. Secretul consta in faptul ca, pe langa hidratare, trebuie sa aplicam pielii mainilor și tratamente de exfoliere. “Exfolierea elimina celulele moarte care se acumuleaza…