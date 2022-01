Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și obișnuiește mai mereu sa iși uimeasca fanii prin postarile pe care le face, insa de data aceasta a dat lovitura! Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea outfit. Ce-i drept, ținuta indrazneața a Andei Adam ii vine manușa! Iata cum…

- In 2014, Conchita Wurst caștiga Eurovision. Aspectul sau a starnit mari controverse la vremea respectiva. Acum, artistul este de nerecunoscut și a renunțat la parul lung, dar și la pantofii cu toc. Conchita Wurst, in varsta de 33 de ani, și-a surprins fanii cu o noua schimbare de look. Caștigatorul…

- A mai ramas foarte puțin timp pana cand Celia o sa o aduca pe lume pe fetița ei mult așteptata. Artista este nerabdatoare, astfel ca nu ezita și profita de momentul acesta, cand micuța este inca in burtica. Iata cum arata vedeta insarcinata in 33 de saptamani!

- Bibi și-a luat marea comunitate prin surprindere, asta dupa ce a postat recent o fotografie in care se poate observa clar ca este la salonul de infrumusețare. Ei bine, asta nu este tot, fiindca cantareața a explicat ca urmeaza o schimbare de look radicala.

- Fuego a surprins pe toata lumea cu o fotografie din copilarie, alb-negru. Trasaturile sale sunt neschimbate, iar artistul și-a pastrat și in prezent bucuria care i se poate citi cu ușurința in privire.

- Bogdan Mocanu a vrut sa demonstreze tuturor celor care il indragesc, faptul ca atunci cand iși doresc cu adevarat un lucru, totul este posibil, insa depinde doar de inițiativa lor. In aceasta seara, cunoscutul artist nu s-a sfiit și a postat o poza cu el inca de cand era un copil, alaturi de una recenta,…

- Bogdan Mocanu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubita misterioasa pe care nu și-a dorit sa o afișeze niciodata in fața curioșilor. Ei bine, cu identitatea secreta, cei doi nu ezita insa sa se fotografieze și sa surprinda cele mai frumoase momente unul alaturi de altul. Iata cum s-au pozat…

- Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc. Simpatica foc, fiica celebrei știriste Andreea Esca s-a facut rapid remarcata de lumea buna a Capitalei. Celebritatea sa este datorata și de relația pe care o are deja de ceva vreme cu Mario Fresh, tanarul care frange inimile…