Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca in urma cu cateva saptamani Jador dezvaluia ca se confrunta cu mai multe kilograme in plus și ii este rușine sa se afișeze in public pana cand nu slabește. Ei bine insa, azi artistul a venit in fața fanilor cu imagini de senzație, in care demonstreaza tuturor ca a slabit considerabil.