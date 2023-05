Blaze și Izabela au ajuns la inimile oamenilor dupa ce au participat in emisiunea ”Mireasa” de la Antena 1, iar de atunci traiesc o poveste frumoasa de dragoste. In luna decembrie, cei doi și-au surprins fanii cu anunțul ca vor deveni parinți, moment in care toata atenția a revenit asupra lor. Iata cum arata Izabela, cu puțin timp inainte sa nasca. Iubita lui Blaze a postat cateva fotografii cu burtica de gravida.