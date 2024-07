Stiri pe aceeasi tema

- Diandra Moga, in varsta de 27 de ani, este o tanara pasionata de fashion, care locuiește in Cluj și a cunoscut celebritatea dupa ce a devenit tot mai activa in mediul online. Acum, nu mai este recunoscuta pe strada doar de urmaritorii sai de pe rețelele sociale, ci și de un numar mult mai mare de persoane.…

- Diandra Doris Moga se numara printre cele 10 ispite feminine care s-au inscris la reality show-ul Insula Iubirii ca sa testeze fidelitatea barbatilor concurenti. Tanara care locuiește in Cluj este una dintre cele mai focoase femei din Thailanda, iar imaginea cu care defileaza acum este total diferita…

- A facut furori in sezonul 7 la Insula Iubirii, iar acum s-a reintors pentru a incerca din nou sa ispiteasca și alte concurente! Romeo Vasiloni a mers in cabinetul medicului estetician și vrea sa-și faca imbunatațiri!

- Iustina Loghin este concurenta la Insula iubirii, sezonul 8, iar puțini sunt cei care știu cum arata aceasta inainte de operațiile estetice. A trecut pragul medicului estetician de mai multe ori. Iustina Loghin, una dintre concurentele din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, a atras rapid atenția…

- Insula Iubirii 2024 a debutat la Antena 1 pe 15 iulie 2024, iar baieții au avut parte inca de la inceput de surprize. Dupa ce iubitele lor au fost duse in casa in care iși vor petrece urmatoarele 21 de zile, iar ei au ramas singuri, a inceput petrecerea . Asta deoarece ispitele feminine au intrat deja…

- Daca nu a reușit sa ispiteasca pe nimeni pe Insula Iubirii, acolo unde a mers in sezonul 6, ei bine, Catalin Dumitrescu nu s-a lasat, așa ca a reușit sa-și duca planul la bun sfarșit, insa acasa, in Romania! Tanarul și-a pus in practica calitațile de cuceritor, iar Claudia i-a cazut cu tronc! Fosta…

- Marius Troana, din Aiud, este una dintre ispitele din sezonul VIII Insula Iubirii. Tanarul are o poveste de viața captivanta. Marius Troana are 31 de ani și in prezent este antreprenor. Deține doua saloane, dar viața lui nu a fost dintotdeauna atat de așezata. Descopera ispita in randurile urmatoare.…