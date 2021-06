Cum arată iOS 15 (GALERIE FOTO) Viitorul sistem de operare Apple – iOS 15 a fost anunțat oficial. Apple a facut publice și primele imagini cu iOS 15, anunțand și mai multe imbunatațiri care vor face fericiți fanii Apple. Pe virginradio.ro iți prezentam imaginile oficiale Apple cu noul iOS 15, puse la dispoziția presei internaționale de reprezentanții companiei. Daca anunțul Apple... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

