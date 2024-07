Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit religios ieri, iar alaturi le-au fost peste 400 de invitați, fiind considerat cel mai spectaculos eveniment al anului. Rochia artistei a cantarit 20 de kilograme, iar totul a fost organizat in cel mai mic detaliu. Insa, invitații au avut parte de o surpriza atunci…

- Anda Adam și Yosif Mohaci se casatoresc religios astazi, iar primele imagini de la eveniment au aparut deja pe rețelele de socializare. Rochia de mireasa a artistei cantarește 20 de kilograme.Astazi, Anda Adam și soțul ei, Yosif Mohaci, spun DA in fața lui Dumnezeu, devenind oficial o familie. Emoțiile…

- Simona Patruleasa nu iși dorea neaparat sa se casatoreasca, iar spus DA lui Sabin Ivanof. Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit despre casnicia sa care dureaza de aproape 20 de ani.Simona Patruleasa, celebra prezentatoare TV, a dezvaluit recent ca nu iși dorea neaparat sa se marite atunci cand a fost…

- Iulia Vantur a facut furori cu cea mai recenta apariție pe rețelele sociale. Vedeta s-aa filmat intr-o rochie superba la o nunta fastuoasa din India. In imagini nu apare cu iubitul ei, Salman Khan. Iulia Vantur, ravisanta la o nunta in India In varsta de aproape 44 de ani, Iulia Vantur traiește de foarte…

- Nunta mare in showbiz! Vedeta PRO TV s-a casatorit in secret, departe de Romania. A stralucit in rochia de mireasa, alaturi de alesul inimii sale. Despre cine e vorba? Ramona Paun s-a casatorit in secret Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, s-a casatorit in mare secret. Vedeta…

- Detalii exclusive despre nunta Andei Adam! Cate ținute va purta artista, cum arata acestea, dar și care sunt superstițiile de care artista ține cont. Ce nu va face cantareața la propria nunta, și cu ce se ferește de soț.