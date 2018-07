Cum arata intrarea in Portul Constanta de la Poarta 1. Imagini care te duc cu gandul la hotelul Burj Al Arab din Dubai (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 39 la intrare in Eforie Nord dinspre Agigea. Din primele informatii in accident a fost implicat un autoturism si un autotren. O persoana ar fi fost ranita. Potrivit martorilor autoturismul inmatriculat in Bulgaria ar fi intrat pe contrasens si s a…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a ajuns la sediul Prefecturii Constanta, unde vor fi prezentate investitiile din domeniul de activitate al Ministerului Apelor si Padurilor, precum si a stadiului proiectelor de investitii destinate reducerii eroziunii costiere in Faza II, etapa 1 si 2, care…

- Azi, in cadrul evenimentul care are loc la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, organizat de ZIUA de Constanta, Anaid Tavitian a avut parte de o surpriza. Echipa ZIUA de Constanta i a oferit un tort si un buchet imens de flori.In ropote de aplauze si cu emotii, Anaid Tavitian a multumit…

- In zilele de joi și vineri, 7 și 8 iunie, echipele Conest SA vor relua lucrarile de modernizare a bd. Primaverii, ceea ce va impune o serie de restricții de circulație. Astfel, compania contractata de municipalitate va turna stratul de uzura pe partea dreapta a bulevardului, pe sensul de mers dinspre…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta organizeaza in aceste momente o conferinta de presa prilejuita de prezentarea celor doua evenimente care incep de astazi: saptamana prevenirii criminalitatii, editia I pe 2018 si lansarea proiectului de prevenire a violentei domestice Refuz sa devin o victima…

- Dupa 4 titluri la rand caștigate de Benfica Lisabona, fanii lui FC Porto au celebrat cu mult fast caștigarea campionatului, ediția 2017-18 Astfel, aseara, circa 250.000 de oameni s-au adunat in centrul orașului și i-au primit pe jucatori, care au facut un tur de onoare intr-un autobuz decapotabil. Theo…

- Intrarea in Buzau dinspre Ploiești ii va oferi calatorului primele indicii ca se afla in a cea de-a doua garnizoana ca marime din țara, dupa București. Gardul unitatii militare din Bariera Ploiesti va fi acoperit cu o expozitie permanenta de fotografii istorice. In dreptul Cimitirului Eroilor vor fi…

- In cursul acesti nopti, in cartierul Poarta 6 din municipiul Constanta s a produs un evenimet rutier, in care a fost implicat un automobil.Potrivit SAJ Constanta, in urma accidentului o persoana a fost ranita.Pacientul a suferit un traumatism membru inferior si a fost transportat la Spitalul Judetean…