In urma cu trei ani, lucrarile de renovare a castelului preferat al Regelui Mihai se incheiau dupa opt ani de zile. Acum, Familia Regala se bucura de o vara linistita, in acest loc plin de amintiri dragi si obiecte de suflet. Dupa placuta surpriza a publicarii celor mai noi fotografii din Parcul Regal de la Savarsin, Familia Regala ne pune la dispozitie si cateva cadre de interior. E vorba despre cateva incaperi, așa cum au fost ele restaurate de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și de ASR Principele Radu, in anii 2007-2015, conform cu originalul creat in 1943-1945 de Regina-mama Elena.…