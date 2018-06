Pe micile ecrane n-am mai vazut-o de mulți ani și pare ca a renunțat la actorie. In ultima vreme, actrița petrece tot mai puțin timp la Hollywood, refugiindu-se in Grecia, acolo unde deține mai multe cluburi de noapte. Lindsay Lohan se afla in Mykonos Dupa ani in care s-a luptat cu dependența de alcool și stupefiante, viața lui Lindsay Lohan a intrat pe un fagaș normal. E drept, nu s-a apucat de croșetat, ci petrece noapte de noapte, insa acum scoate bani din asta! Lindsay a dat cariera de actrița pe cea de manager / proprietar al unor cluburi de noapte in Grecia. Deține mai multe cluburi de noapte…