- Deși s-a scris ca Lionel Messi (35 de ani) ar fi decis la inceputul saptamanii ca va semna cu Barcelona, superstarul argentinian s-a razgandit si va juca la Inter Miami, gruparea al carei coproprietar este David Beckham.

- Dupa ce, miercuri seara, Lionel Messi (35 de ani) a anunțat ca va semna cu gruparea Inter Miami, din MLS, presa internaționala anunța ca David Beckham (48 de ani), patronul americanilor, incearca sa aduca langa argentinian alți fotbaliști cu nume din fotbalul mondial. ...

- Lionel Messi va juca la Inter Miami. Fotbalistul argentinian va refuza un contract profitabil in Arabia Saudita si va semna cu echipa americana, dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza miercuri BBC, potrivit Agerpres.

- David Beckham da lovitura dupa lovitura in acest mercato. Fostul star al lui Manchester United, Real Madrid si AC Milan l-a convins pe Lionel Messi sa semneze cu Inter Miami, dar nu se opreste aici. Sergio Busquets, Jordi Alba și Luis Suarez, fosti colegi cu Leo Messi la FC Barcelona, l-ar urma pe starul…

- Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi se va alatura echipei americane Inter Miami, patronata de David Beckham, dupa desparțirea de campioana Franței, Paris St-Germain, relateaza BBC Sport.

- Antrenorul lui Inter Miami, Phil Neville, tocmai a fost demis de patronul David Beckham, iar favorit sa-i ia locul este argentinianul Gerardo „Tata” Martino. Totodata, conform cotidianului catalan Sport, fostul mare fotbalist englez i-a facut o oferta concreta lui Leo Messi (35 de ani): 200 de milioane…

- Planul celor de la Barcelona ar fi ca Lionel Messi sa semneze cu Inter Miami, fiind imprumutat imediat clubului catalan in sezonul 2023-2024. S-ar intoarce apoi in Florida pentru a juca și a-și incheia cariera in campionatul nord-american. Intr-un interviu pentru TV3, Xavi a fost foarte clar: „Intoarcerea…

- Tatal lui Lionel Messi, Jorge, a dezmintit marti zvonurile despre plecarea fotbalistului argentinian in Arabia Saudita, informeaza RMC Sport. Intr-un comunicat, Jorge Messi a dezmintit zvonurile despre un eventual acord cu Arabia Saudita. El a adaugat ca o decizie va fi luata dupa incheierea sezonului…