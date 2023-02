Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan și Florin Raducioiu s-au dezlanțuit, dupa faultul ingrozitor al lui Malcom Edjouma, din meciul FC Voluntari – FCSB 1-2, din etapa a 25-a a Ligii 1. Foștii internaționali romani i-au facut praf pe arbitrul central Radu Petrescu și pe oficialii din camera VAR, pentru ca n-au revazut faza…

- Malcom Edjouma l-a faultat grosolan pe Igor Armas in meciul FC Voluntari – FCSB, disputat duminica seara, dar nu a primit decat cartonas galben. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Igor Armaș (35 de ani), fundaș central la FC Voluntari, a comentat lovitura primita de la Malcom Edjouma in finalul meciului cu FCSB, caștigat de roș-albaștri cu 2-1, care l-a lasat cu urme serioase. Lovit cu crampoanele in cap și pe piept de Edjouma, Armaș s-a prezentat la interviu dupa ce i-a fost…

- Malcom Edjouma, autorul „dublei” din partida FC Voluntari - FCSB 1-2, ar fi trebuit sa fie eliminat in minutul 82, dupa o intrare violenta comisa asupra lui Igor Armaș, fundașul gazdelor. Arbitrul Radu Petrescu a fost bland, i-a acordat doar „galben”, deși francezul și-a infipt serios gheata in figura…

- Nicolae Dica s-a declarat fermecat de golul inscris de Malcom Edjouma in CFR Cluj – FCSB 0-1, derby-ul din etapa a 24-a din Liga 1. Edjouma a inscris in minutul 88 golul victoriei pentru FCSB, cu o scarița din șase metri, dupa o pasa a lui Tavi Popescu. „Dicanio” considera ca reușita lui Malcom Edjouma…

- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…

- Ciprian Deac, discurs apasator dupa FC Voluntari – CFR Cluj 0-1. Ciprian Deac a revenit in echipa celor de la CFR Cluj si a fost decisiv pentru campioana Romaniei in partida de la Voluntari. Deac a fost cel care a executat lovitura de colt la care Paz a deviat mingea in propria poarta. Ciprian Deac…