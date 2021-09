Cum arata hipermarketul Kaufland, din zona Boreal, municipiul Constanta, cu putin inainte de inaugurare (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul trecut al Diviziei A, CS Medgidia a realizat cea mai importanta performanta din istoria clubului, clasarea pe locul patru si calificarea in cupele europene. Voleibalistele de la CS Medgidia se pregatesc in vederea noului sezon competitional, iar in programul echipei a fost inclus si un antrenament…

- Tema expozitiei este Elements, reprezentata de conexiunea dintre elementele primordiale ale naturii si cele ale design ului. Cei care participa la expozitie pot vizita gradinile si parterul vilei. In aceasta seara are loc cea de a 17 a editie "One Night Galleryldquo;, prima galerie de new media art…

- Autoritatile recomanda conducatorilor auto sa evite astazi circulatia pe strada Merisor, tronsonul delimitat de strada Fulgerului si strada Baba Novac din Constanta. Se executa cea de a doua etapa a procesului de reabilitare a zonei carosabile.Carosabilul decopertat este reconditionat cu asfalt. Pentru…

- Festivalul "Serilor de teatru si muzica la Pontul Euxin" continua pana pe 29 august, in fiecare zi de vineri, sambata si duminica, de la ora 21.00. Urmeaza "serileldquo; profesionistilor, fara structura competitionala.Primul weekend al festivalului "Serilor de teatru si muzica la Pontul Euxin", eveniment…

- Accident rutier in zona Capitol din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in zona Capitol. In urma impactului, a rezultat…

- Accident rutier in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Lahovari.In urma impactului,…

- UPDATE 16.20: A fost adusa in Capitala prima victima in explozia de la Petromidia, cu un elicopter SMURD. Persoana in varsta de 50 de ani, preluata de o ambulanța, primește ingrijiri la Spitalul Floreasca. Un al doilea ranit in explozie, cu arsuri pe 35% din suprafața corpului, urmeaza sa fie adus la…

- Alerta in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre o explozie produsa pe strada Izvor din Constanta. La fata locului se vede un fum negru.UPDATEPe strada…