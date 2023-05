Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022, dar va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne in data de 6 mai 2023, conform news.ro.De…

- In interiorul Palatului Buckingham se construieste o replica a salii din catedrala Westminster pentru ca regele, regina consoarta, nepotii lor si toti cei implicati sa poata repeta momentele esentiale ale incoronarii lui Charles al III-lea.

- Un restaurator de la Westminster Abbey din Londra efectueaza lucrari meticuloase de restaurare a unui scaun fragil, vechi de 700 de ani, pentru a se asigura ca Regele Charles al III-lea va putea sta pe el la incoronarea sa din luna mai, potrivit CNN.

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat curand, insa acest eveniment va fi diferit fața de celelalte de pana acum. Camilla nu va purta coroana controversata, iar pentru prima data in istorie se va recurge la ”reciclarea” uneia pentru celebrarea unui astfel de eveniment.

- Regele Charles i-a avertizat pe Harry și Meghan cu privire la planul de incoronare, spune un expert regal. Planurile luate in considerare in prezent pentru a-i permite prințului Harry sa participe la Incoronare sunt pline de probleme, a avertizat un comentator regal. Incoronarea regelui Carol al III-lea…

- Regele Charles al III-lea și Camilla, Regina Consoarta, au vizitat miercuri, 8 februarie, o moschee de pe Brick Lane, in estul Londrei, unde au fost intampinați de o mulțime entuziasta, potrivit The Telegraph. Charles a optat pentru o haina lunga neagra peste camașa și cravata, in timp ce Camilla a…

- Intamplarea a avut loc in timpul vizitei pe care Regele Charles al III-lea și Camilla, Regina Consoarta o efectua la a o moschee de pe Brick Lane, in estul Londrei. Pentru acest eveniment, Charles a optat pentru o haina lunga neagra peste camașa și cravata, in timp ce Camilla a imbracat o haina lunga,…