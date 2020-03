Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat, pe Facebook, ca ”ALDE a hotarît sa nu intre în jocul de-a anticipatele pe care l-a inițiat PNL și, în consecința, nu vom participa la votul guvernului Orban II”.Postarea lui Tariceanu:Constituția spune la art. 103 alin.…

- CEX-ul PSD se reuneste, miercuri, la ora 16.00, pentru a stabili strategia cu privire la alegerile anticipate. Marcel Ciolacu ar vrea ca social-democratii sa boicoteze votul de luni pentru Guvernul Orban 2 pana dupa Congresul PSD, care va avea loc la finalul lunii februarie. Mai multi parlamentari PSD…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca parlamentarii Uniunii vor participa la sedinta in care se va decide daca Guvernul Orban II va fi sau nu investit si vor vota impreuna. El considera ca guvernul nu va fi investit, iar ”batalia democratiei romanesti” se va da la a doua tentativa de investire.”Participam…

- Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, propus pentru aceeasi functie in Guvernul Orban II, afirma, luni, ca votul negativ pe care l-a primit dupa audierea de catre parlamentari ii da incredere ca este pe drumul cel bun. ”Colonia parlamentarilor PSD a primit directiva sa voteze in bloc impotriva…

- USR și PLUS acuza ”vechea clasa politica” de sacrificarea alegerii primarilor in doua tururi, prin votul dat moțiunii de cenzura. ”Partidele aparținand vechii clase politice au ales, din pacate, in numele romanilor”, spune o declarație postata pe paginile de Facebook ale celor doua partide. ”Votul de…

- Parlamentarii Pro România nu vor vota moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu. El spune ca moțiunea ”înca se joaca", și ca, din câte știe, votul va fi miercuri, la ora 12.00.Adrian Țuțuianu crede ca moțiunea de cenzura…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului referitor la Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. "Prin Decizia nr. 1557 din 3 noiembrie 2010, Curtea Constitutionala a statuat ca la…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat miercuri retrimiterea la comisia pentru buget, pentru noi discutii, a proiectului de lege privind reducerea TVA. Termenul acordat este de doua saptamani pentru un nou raport. PNL a spus ca este nevoie de un studiu de impact si trebuie ca Guvernul Orban sa vina cu un…