Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea a avut curajul de a se arata nemachiata in mediul online, moment in care fanii au asaltat-o cu numeroase complimente, asta fiindca se bucura de trasaturi ieșite din comun și este foarte frumoasa. Ei bine, nu au avut aceeași reacție și cand au vazut cum arata in urma cu noua ani. Iata ce…

- Cu toții știm faptul ca bicarbonatul de sodiu este considerat ingredientul minune al gospodariei. Poate fi folosit la aproape orice, motiv pentru care nu lipsește din casele romanilor. Pe langa proprietațile sale incredibile de curațare și faptul ca poate fi folosit cu succes in anumite rețete, iata…

- Oana Roman a fost șocata dupa ce a primit factura la gaze. Vedetei nu i-a venit sa creada suma care i-a venit de plata, pentru aceasta iarna, o suma dublata in comparație cu anii anteriori. Oana Roman susține ca locuiește intr-o casa mare, dar cu toate acestea, suma pe care o platea in trecut era […]…

- Feli este una dintre cele mai desavarșite artiste de la noi din țara, care a reușit sa capteze atenția tuturor. Ei bine, pe langa succesul colosal de pe plan profesional, artista se poate bucura de o frumusețe aparte, chiar și fara strop de machiaj și filtre. Iata cum arata complet naturala!

- Dodo este una dintre artistele momentului in Romania, astfel ca se bucura de o mare comunitate pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activa zi de zi. Ei bine, caci nu se oprește din a-și surprinde fanii, fosta protejata a lui Costi Ionița a postat un videoclip cu ea fara filtre și fara…

- A te imbraca elegant pentru o seara la restaurant poate insemna lucruri diferite, in funcție de persoana :) De exemplu, vedeta britanica de reality show Jess Gale și-a facut apariția in celebrul restaurant de fițe Salt Bae intr-o rochie minuscula, ultra mulata și cu decupaje indraznețe.

- Aventura Asia Express le-a oferit concurenților de pe Drumul Imparaților urcușuri și coborașuri, insa iata ca unele dintre vedete au știut sa profite de aceasta experiența care le-a schimbat viața total concurentelor. Ei bine, se pare ca Lidia Buble s-a ales cu o camașa de brand de lux din partea unui…