- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Aina Vidican a simțit de-a lungul timpului sa faca unele schimbari estetice. Fosta soție a lui Cristi Borcea a dat o avere pe intervenții. Cat a platit pentru a-și face pe plac și despre ce modificari e vorba? Suma pe care a cheltuit-o Alina Vidican pe intervenții estetice Alina Vidican a fost cunoscuta…

- Gabriela Prisacariu are probleme in al doilea trimestru de sarcina. Vedeta este extrem de incantata de faptul ca va deveni mamica in curand, insa a ținut sa impartașeasca cu fanii prin ce trece. Iubita lui Dani Oțil, probleme cu vedeta Antenei 1 Le-a spus deja fanilor ca a pus cateva kilograme și ca…

- Gabriela Prisacariu, iubita lui Dani Oțil, a facut primele declarații despre sarcina, asta dupa ce ieri prezentatorul a anunțat ca vor deveni pentru prima data parinți. Partenera acestuia a marturisit ca e gravida in 16 saptamani.