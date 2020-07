Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a slabit enorm și arata perfect, la un an de cand a devenit pentru a doua oara. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini, in care transformarea este vizibila, iar prietenii virtuali au felicitat-o pentru ambiția de care a dat dovada.Anul trecut in luna martie, Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Un nutritionist britanic recomanda consumul de cartofi, struguri congelati sau cafeaua cu lapte in timpul dietei. Desi alimentele sunt din categoria celor interzise de alti specialisti persoanelor care vor sa slabeasca, Leanne Ward sustine ca acestea i-au ajutat clientii sa scape de kilogramele in plus.

- Gabriela Cristea pregatește o revenire pe micile ecrane, ce va avea loc cel mai probabil in toamna. Vedeta a declarat ca a primit o oferta in acest sens, insa nu a vrut sa dezvaluie prea multe detalii. Citeste si: Gabriela Cristea, DEZVALUIRI-SOC despre moartea mamei sale. De ce nu a mers…

- Gabriela Cristea, in varsta de 45 de ani, are o familie minunata, cu doi copii si o cariera de succes. Vedeta a reusit sa slabeasca si arata din ce in ce mai bine. Urmaritorii prezentatoarei TV au observat faptul ca aceasta a reusit sa scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii si…

- Deranjat ca a fost blocat pe contul de Instagram al Ellei, fiica sa cea mare, George Burcea pur și simplu a mitraliat-o pe Andreea Balan, lansand atacuri in rafala la adresa fostei soții. In momentul in care a realizat ca nu mai are acces la contul oficial de Instagram al Ellei, actorul a publicat trei…