- Un șofer roman care lucreaza in transporturi de peste 20 de ani și care duce alimente in toata Europa vorbește pentru Libertatea despre dificultațile pe care le intampina el și colegii lui in aceste zile, in care intreg continentul este paralizat de coronavirus. Robert Geanta spune ca șoferii nu au…

- Corina Caragea este pasionata de calatorii și are la activ numeroase vacanțe petrecute in țara sau peste hotare. De cand a izbucnit insa pandemia de COVID-19, viața prezentatoarei știrilor sportive de la PRO TV s-a schimbat. Iata cum arata acum o zi din viața Corinei și ce noua pasiune e pe cale sa-și…

- Oamenii sunt furiosi pe Carmela, deoarece nu a spus nimanui, a mers la o nunta cu ștaif, de 500 de persoane, apoi s-a plimbat prin Montevideo. La sfarsitul saptamanii trecute au fost anuntate primele cazuri infectate cu coronavirus, iar sud-americanii stau ca pe ghimpi: "Doamna Hantou a fost…

- Spania și-a batut duminica recordul de sambata, cand autoritațile au anunțat o creștere cu 1.500 de cazuri in 24 de ore. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit bilanțul ultimului bilanț exista 7.753 de cazuri detectate și 288 de persoane decedate din cauza Covid-19.…

- Ambasada Romaniei in Spania a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, suspendarea pe o perioada nedeterminata, incepand de luni, 16 martie, a serviciilor consulare care presupun prezenta publicului in sediile oficiilor consulare romanesti de pe teritoriul Spaniei.Potrivit ambasadei, anuntul vine…

- Toate muzeele de stat din Madrid, intre care Prado, Reina Sofia si Thyssen-Bornemisza, vor fi inchise publicului din cauza epidemiei de coronavirus care afecteaza capitala Spaniei, au anuntat miercuri autoritatile, transmite Reuters, citata de news.ro”Masura intra in vigoare joi, 12 martie,…

- Delegatia din Maramures a plecat in Valencia, Spania in data de 9 martie si urmeaza sa revina in tara in data de 12 martie a.c. Delegatia este compusa din cinci persoane, iar printre acestea se numara si vicepresedintele Consiliului Judetean Maramures Doru Dancus, dar si consilierul local Irina Smical.…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…