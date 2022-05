Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Florin Salam este cuprinsa de emoție și iși aduce mereu aminte de mama ei. Artista a iubit-o foarte mult pe aceasta și a considerat-o modelul ei in viața, iar in fiecare zi se gandește la ea. Recent, a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie cu un mesaj de-a dreptul emoționant.

- Zi de sarbatoare in familia Simonei Gherghe! Prezentatoarea TV iși sarbatorește astazi soțul, dar și pe fiica ei, Ana Georgia, cu ocazia Sfantului Gheorghe. Deși nu se sarbatorește astazi, potrivit tradiției, Simona Gherghe a ținut sa le transmita un mesaj pe rețelele de socializare și sa posteze o…

- Fiica cea mica a Maiei Morgenstern, Isadora Baltațescu, implinește astazi frumoasa varsta de 19 ani. Ce mesaj emoționant a postat indragita artista cu ocazia zilei de naștere a mezinei. De ce domeniu este pasionata tanara, dar și ce fotografie a publicat vedeta.

- Ralflo a primit cea mai frumoasa surpriza din partea familiei lui din Franța. Artistul a avut parte de o revedere emoționanta cu fratele lui mai mic și unchiul sau, dupa aproape cinci ani in care nu s-au mai intalnit. Cei trei au aparut pentru prima data impreuna, la Antena Stars.

- Corina Caragea a postat o fotografie și un mesaj emoționant de ziua bunicii ei. Vedeta este foarte activa pe paginile de socializare și impartașește cu urmaritorii ei cele mai importante momente. O zi atat de semnificativa pentru prezentatoarea TV nu putea fi trecuta cu vederea, iar frumoasa bruneta…

- Zi de sarbatoare in familia Andrei Maruța! David Maruța iși serbeaza astazi ziua de naștere. Fiul cel mare al cantareței implinește varsta de 11 ani, iar vedeta a fost cea care i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea traiesc o frumoasa poveste de dragoste și se bucura de una dintre cele mai apreciate casnicii din showbiz-ul romanesc. Ce fotografie a postat artista alaturi de partenerul ei de viața.

- Un barbat de 67 din comuna Berislavesti a fost arestat preventiv dupa ce si-ar fi ucis in bataie fratele in varsta de 71 de ani, au anuntat, luni, procurorii valceni. Potrivit unor surse judiciare, cei doi batrani locuiau in aceeasi casa, decesul victimei survenind, sambata, in urma numeroaselor…