Stiri pe aceeasi tema

- De Eugen Teodorovici toata lumea a auzit prin prisma meseriei pe care o are, insa de viața sa privata nu se cunosc prea multe lucruri, iar cadrele cu familia lipsesc cu desavarșire din spațiul online. Iata ca paparazzii Spynews.ro au surprins singurele fotografii cu fostul ministru al Finanțelor alaturi…

- Cand vine vorba de rasfaț și voie buna, Alex Bodi ii pune lumea la picioare fiicei sale. Afaceristul și micuța lui au fost tratați regește la un restaurant de lux din Capitala! Cine credeți ca le-a ținut compania celor doi? Imagini de senzație cu milionarul surprinse de catre paparazzii Spynews.ro.

- Andreea Marin a muncit din greu pentru a construi o vila la munte. Vedeta a marturisit ca in momentul in care a ridicat fundația, contul ei era gol. Imagini din casa de la munte a Andreei Marin. Fost soție a lui Ștefan Banica deține o casa cu etaj in comuna Telega, județul Prahova. Andreea Marin a povestit…

- Andreea și Cabral Ibacka sunt in culmea fericirii, asta pentru ca mai este foarte puțin pana cand cel de-al doilea moștenitor va veni pe lume. Ei bine, și pentru a sarbatori in cinstea acestui fapt, intreaga familie Ibacka a ieșit in oraș pentru ultima data in formula de trei. Astfel, paparazzii Spynews.ro…

- Albert, fiul Romaniței Iovan, a devenit un adevarat barbat in casa și un ajutor de nadejde pentru mama sa. Creatoarea de moda și adolescentul de 15 ani au fost surprinși la cumparaturi impreuna in plina zi de catre paparazzii Spynews.ro.

- Imagini extrem de dureroase au fost surprinse de paparazzii Spynews.ro. Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a ajuns la cimitirul Ghencea, acolo unde manelistul iși va dormi somnul de veci. Familia și prietenii urla de durere langa trupul fara viața al cantarețului, care a plecat mult…

- Lavinia Parva se poate declara o femeie implinita de cand a devenit mamica, astfel nu e de mirare ca radiaza de fericire ori de cate ori este in preajma micuțului Alexandru. Daca pana acum, atat ea cat și Ștefan Banica Jr, au dorit sa pastreze discreția in privința vieții copilului sau, ei bine, paparazzi…

- Cum arata o zi obișnuita din viața lui Ioan Andone?! Ei bine, putem spune ca celebrul antrenor incearca din rasputeri sa se imparta intre viața personala și cea profesionala și chiar ii și iese, iar imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, stau drept…