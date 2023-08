Razvan Kovacs și Ema Oprișan sunt unul dintre cuplurile ce au venit in acest sezon la emisiunea "Insula Iubirii" pentru a-și testa relația. Cei doi formeaza un cuplu de aproape un an și, cu toate acestea, concurenta lui l-a surprins pe partenerul ei in timp ce calca stramb. Ei bine, și din dorința de a observa daca relația se indreapta pe un drum de bun augur pentru ei, s-au inscris in show-ul de la Antena 1 pregatiți sa "infunte" adevaruri dureroase.