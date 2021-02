Stiri pe aceeasi tema

- Fostul dinamovist pare la fel de indragostit ca-n prima zi de soția sa, Valentina Pelinel. Astazi i-a facut o surpriza. Au trecut mai bine de doi ani de cand sunt casatoriți, dar iubirea dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea pare la fel de mare ca-n prima zi. Joi, omul de afaceri a venit acasa cu…

- Adela Popescu și-a emoționat admiratorii inca de la primele ore ale dimineții! Soția lui Radu Valcan „i-a luat” cu ea la spital pentru a le arata ecografia bebelușului pe care urmeaza sa-l nasca, frumoasa actrița fiind insarcinata in 4 luni, cu al treilea copil. Iata ce veste buna le-a dat celebra artista…

- Ionuț Negoița, fostul finanțator al lui Dinamo, a reacționat dupa acuzele venite din partea fanilor DDB, acționari in cadrul clubului prin programul DDB. Omul de afaceri a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, in care a explicat de ce a vandut clubului catre Pablo Cortacero, cel care inca nu…

- Adelina Pestrițu e una din vedetele de la noi care incurajeaza un make-up natural sau chiar deloc atunci cand nu are ședințe foto sau nu apare la TV ori evenimente publice. Fosta soție a lui Liviu Varciu s-a filmat și pozat in șirul de vacanțe care pare ca nu se mai termina fara strop de […] The post…

- Este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume, iar casatoria cu Jay-Z a sporit notorietatea. Beyoncé Giselle Knowles-Carter are 39 de ani, vârsta pe care a împlinit-o în septembrie. Cântareața le-a aratat fanilor de pe Instagram o fotografie de colecție care o înfațișeaza…

- Ștefania, frumoasa iubita a lui Speak de la „Asia Express”, și-a uimit fanii cu o apariție extrem de indrazneața. Bruneta s-a pozat fara sutien și reacția internauților a fost una pe masura.