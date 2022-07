Stiri pe aceeasi tema

- Regele Belgiei, Filip, i-a vizitat pe militarii belgieni dislocati la noi foto arhiva: Sorin Cealera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Regele Belgiei, Filip, i-a vizitat astazi pe militarii belgieni dislocati în România, la baza aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul…

- O multinaționala franceza, prezenta și in Romania, cercetata pentru frauda, inșelaciune și escrocherie. Ar fi vandut produse fara proteinele necesare O multinaționala franceza, prezenta și in Romania, cercetata pentru frauda, inșelaciune și escrocherie. Ar fi vandut produse fara proteinele necesare…

- Senatorul Marius Dunca considera ca, deși PSD a intrat la guvernare intr-un moment greu pentru Romania, in ultimele 6 luni s-au luat masuri țintite, menite sa sprijine atat populația, cat și activitatea firmelor romanești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Asia Express devine America Express - Drumul Aurului. Concurenții noului sezon vor ajunge in Mexic, Guatemala și Columbia, iar drumul lor va fi ghidat de o figura indragita a postului Antena 1. Iata cine va prezenta cel mai dur reality show din Romania.

- Romania va intra de pe pozitia a doua in marea finala Eurovision 2022, sambata, in direct la TVR 1 si TVR International, incepand cu ora 22.00. Eda Marcus va prezenta punctajul acordat de juriul Romaniei.

- Prezența unor furnici in cultura de legume in solar nu trebuie neglijata, ci trebuie luate masuri urgente pentru a evita pagubele ulterioare, scrie agrointel.ro . Furnicile sunt locuitorii naturali ai oricarei suprafețe de pamant. Deși la prima vedere par inofensive, in unele cazuri pot deveni o sursa…

- Orarul magazinelor Kaufland zilele de 1 mai. Programul complet pentru zilele de 1 și 2 mai. Cei care nu și-au finalizat cumparaturile pentru weekend-ul de 1 mai nu trebuie sa fie ingrijorați. Orarul magazinelor Kaufland zilele de 1 mai. Programul complet pentru zilele de 1 și 2 mai Pana acum, Kaufland…

- Concert extraordinar, sambata, 30 aprilie, pe pietonalul Liviu Rebreanu! Bistrițenii se pot bucura nu doar de concertul reprogramat al lui Ștefan Banica Jr, ci și de un recital The Motans! Pe numele sau adevarat Denis Roabeș – The Motans este un cantareț, compozitor și textier din Republica Moldova.…