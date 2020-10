Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 18 ani, a decedat in urma unui accident rutier. Tragicul accident s-a petrecut in cursul acestei seri pe raza localitații Marișel. Articolul FOTO – Accident tragic. Un adolescent, de 18 ani, și-a pierdut viața apare prima data in Someșeanul.ro .

- Dupa moartea actriței Naya Rivera, toți ochii admiratorilor ei sunt indreptați asupra fiului acesteia, in varsta de doar 5 ani. Tatal lui a luat o decizie care i-a pus pe ganduri pe apropiații actriței.

- La concursul “Dancing With The Stars”, care se desfașoara zilele acestea, in Ungaria, participa și un dansator roman. Andrei Mangra (28 de ani) are o partenera de cinci stele. Este vorba despre celebra actrița de telenovele Gabriela Spanic (47 de ani), din Venezuela, cunoscuta din serialele “Uzurpatoarea”,…

- Zilele acestea in Ungaria are loc concursul “Dancing With The Stars” unde participa și romanul Andrei Mangra, despre care am mai scris ca o are ca partenera pe celebra actrița Gabriela Spanic. Am luat legatura cu el și ne-a povestit cum este sa lucreze alaturi de vedeta care in urma... The post Exclusiv!…

- Judy Garland a fost o zeita pe ecran, dar in viata personala ducea multe lupte. Dependenta de droguri, un sir de casatorii dezastroase si problemele psihice i-au marcat viata actritei din Vrajitorul din Oz.

- Una dintre cele mai frumoase și dorite actrițe franceze, a ajuns sa traiasca singura, la varsta de 65 de ani. In ciuda succesului pe plan profesional, Isabelle Adjani nu a ajuns sa fie implinita și pe plan sentimental A avut parte de durere și infidelitate, iar acum , a invațat sa fie fericita și fara…