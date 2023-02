Stiri pe aceeasi tema

- BBC prezinta un reportaj despre inceputurile fraților Tate in Romania in urma cu peste șase ani, inainte de imperiul pe care l-au creat ulterior, dupa mutarea in zona de langa București.Totul a inceput in micul oraș Sacele, din județul Brașov, la sfarșitul anului 2015 sau inceputul anului 2016. Intr-un…

- In urma cu un an, majoritatea profesorilor nu auzisera niciodata de fostul kickboxer si influencer Andrew Tate. Acum, teoriile sale toxice sunt un subiect de discutie atat in curtea scolii, cat si in cancelarii, scrie “The Guardian” intr-un articol in care urmareste cum s-a infiltrat ideologia profund…

- Intr-un interviu difuzat in exclusivitate pentru BBC, Bogdan Stancu a declarat ca peste 100 de femei au trecut prin complexul lui Tate din Bucuresti, de cand acesta si-a inceput activitatea acolo, in urma cu doi ani.Fostul ofiter de informatii al politiei a declarat ca uneori i s-a cerut sa scoata fizic…

- Cristina Cioran a ajuns cu fetița ei la spital, de urgența. Aceasta a explicat faptul ca fiica ei nu se simțea foarte bine și a fost nevoita sa mearga cu ea pentru a fi consultata de specialiști.

- Andrew Tate și fratele sau, Tristan, vor petrece Revelionul, dupa gratii. Cei doi sunt acuzați de crima organizata, viol, și trafic de persoane. Cu toate acestea, unul dintre ei a postat un mesaj pe Twitter.

- Andrew Tate, fost campion mondial de kick-box, și fratele sau, Tristan, vor petrece Revelionul, dupa gratii. Avocații lor au contestat deja arestarii preventive și neaga acuzațiile de crima organizata, viol, și trafic de persoane. In plus, inainte sa ajunga in inchisoare, Andrew Tate a afirmat pe…

- Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut in București, impreuna cu fratele sau Tristan, in cadrul unei anchete privind comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol.