- Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor, și-a sfatuit adepții sa incanteze o mantra pentru a lupta cu noul coronavirus descoperit in Wuhan, China, aflat la originea unei epidemii, potrivit hindustantimes.com, potrivit Mediafax.Adepți ai lui Dalai Lama din China continentala i-au cerut…

- Ieri s-au implinit 6 ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni, in urma careia pilotul Adrian Iovan și-a pierdut viața. Din 2014, in fiecare an, fosta lui soție, Romanița, impreuna cu fiul lor, Albert, ajung la locul accidentului, unde are loc parastasul. An de an, inainte de ziua nefasta de 20…

- Familialui Steve Irwin, australianul mort dupa ce a fost atacat de o pisicade mare otravitoare, continua moștenirea lasata de realizatorulTV cu multe fapte bune. Pana acum, familia Irwin a salvat mai binede 90.000 de animale, multe dintre acesta ranite in incendiile careau devastat continentul in ultimele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Fiica lui Ilham Tohti, profesor universitar uigur incarcerat pe viata in China, a primit miercuri, la Strasbourg, in cadrul unei ceremonii desfasurate in plenul reunit al PE, premiul Saharov pe 2019 pentru drepturile omului si libertatea de…

- Medicul Radu Zamfir care a supraviețuit accidentului din Apuseni, devine consilier onorific al ministrului Marcel Vela. In primavara acestui an, Radu Zamfir fusese numit sef al Agentiei Nationale de Transplant. Chirurgul va continua sa ocupe aceasta funcție și și-a propus sa creasca numarul de donatori…

- Maria Iordanescu, 23 de ani, fata lui Anghel Iordanescu, nu duce lipsa de activitate dupa plecarea de la Antena Stars. Fiica lui „Tata Puiu” petrece, mai nou, mult timp in sala de forța. Astazi, frumoasa bruneta a publicat in contul sau de Instagram mai multe ipostaze dintr-o sala de fitness, unde…

- Iulia Albu este cunoscuta pentru excentricitațile ei,fashion editorul reușind sa surprinda de fiecare data la evenimente datoritamachiajelor dramatice și g ținutelor ieșite din comun. Iata insa ca niciMikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu, nu se lasa mai prejos, dovedind caașchia nu sare departe de…

- O adolescenta din America care folosește tutorialele despre machiaj pe aplicația TikTok pentru a a sensibiliza oamenii cu privire la gulagul musulmanilor din China susține ca videoclipurile sale sunt cenzurate de platforma, relateaza The Guardian. Feroza Aziz, în vârsta de 17 ani, apare…