Cum arată fiica lui Sore la 8 ani Cum arata fiica lui Sore la 8 ani Sore are o relație speciala cu fiica ei, Erin, in varsta de opt ani. Recent, cele doua au realizat impreuna o ședința foto pentru OK Magazine . Pentru Sore, rolul de mama a venit atat cu bucurii imense, cat și cu provocari. Deși a trecut printr-o desparțire acum doi ani, artista a reușit sa-și regaseasca echilibrul și fericirea, in mare parte datorita lui Erin. Fetița, plina de energie și carisma, pare sa moșteneasca talentul mamei sale, avand deja un interes pentru lumea artistica și social media. In ședința foto, Erin a demonstrat o dezinvoltura remarcabila.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

